Названы лауреаты московской премии по литературе и искусству

Лия Ахеджакова и Леонид Ярмольник. Фото: M24.ru

В Москве стали известны имена лауреатов премии в области литературы и искусства за 2014 год. Указ о присуждении премии подписал Сергей Собянин.

В номинации "Архитектура и дизайн" за проект освещения высоток на Новом Арбате премию получил авторский коллектив: руководитель проекта Олег Проскурин, его заместитель Екатерина Боос, архитектор Наталья Быстрицкая и специалист по световым решениям Тамара Лукина.

В номинации "Изобразительное искусство" премия присуждена художнику Елене Степановой за создание сценографии и костюмов к спектаклям "Лючия ди Ламермур", "Веселая вдова", "Стеклянный зверинец". В этой же номинации премию получит Юрий Иванов за выставки графических произведений.

В номинации "Искусствоведение" премия присуждена Римме Косачевой за проект "Антология музыкального театра московских композиторов".

В номинации "Киноискусство" - за художественный фильм "Жизнь и судьба" премию получили актеры Александр Балуев и Лика Нифонтова, а также режиссер Сергей Урсуляк.

В номинации "Литература" номинантом стал главный редактор ООО "Знамя" за книгу "Русская литература сегодня: Малая литературная энциклопедия".

В номинации "Музыкальное искусство" премия присуждена Ольге Растропович за организацию фестиваля Мстислава Ростроповича в Москве, Даниилу Крамеру - за сольные концертные программы.

Лучшим автором "Произведений для детей и юношества" названа Тереза Дурова за спектакли "Летучий корабль", "Огниво", "Аленький цветочек", "Принц и нищий". В номинации "Просветительская деятельность" за монографию "Герхарт Гауптман: драма заката" премия присуждена Ирине Холмогоровой.

В номинации "Театральное искусство" лучшими названы актеры Лия Ахеджакова, Валентин Гафт за исполнение главных ролей в спектакле "Игра в джин". Этой же премии удостоен режиссер Леонид Хейфец за спектакль "Цена".

В номинации "Хореография" за проведение фестиваля "Волшебная туфелька" премию получил Илзе Лиепа. "Цирковое и эстрадное искусство" представляют драматург и композитор Юлий Ким, балерина Ирина Корнеева, режиссер Алина Чевик за мюзикл "Граф Орлов".

За программы Московского цирка Никулина на Цветном бульваре премия присуждена режиссеру Оксане Дружининой.

Отметим, что премия Москвы в области литературы и искусства присуждается за создание наиболее талантливых произведений литературы и искусства, которые получили общественное признание, а также за создание уникальных архитектурных сооружений.

Премия присуждается коллективу авторов, а денежная часть делится между ними поровну. Размер премии составляет 150 тысяч рублей.