В России ужесточено наказание за допинг в командных видах спорта

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство спорта РФ утвердило поправки в антидопинговые правила, разработанные Российским антидопинговым агентством "РУСАДА". Было ужесточено наказание за использование допинга в командных видах спорта.

Изменения вступили в силу 2 октября 2012 года. Больше всего поправок внесено в пункты антидопинговых правил, которые касаются отстранения спортсменов от соревнований в командных видах спорта после обнаружения в их допинг-пробах запрещенных веществ, сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Согласно антидопинговым правилам, запрещенные субстанции подразделяются на "особые" и "отличные от особых". Спортсменов отстраняют от соревнований только в тех случаях, если в его допинг-пробе обнаружена "отличная от особой" субстанция.

При обнаружении "особой субстанции" спортсмен может смело продолжить выступление. Если в индивидуальных видах спорта все достижения спортсмена с момента обнаружения запрещенного препарата в крови отмененялись, то в командных видах спорта достижения команды аннулируются только если два и более атлета использовали допинг.

Клубы часто пользовались возможностью не признавать временное отстранение спортсмена, до тех пор, пока положительный результат его допинг-пробы не будет подтвержден. А это достаточно длительный срок - иногда исследование допинг-тестов растягивалось на полгода.

Новые правила предписывают отстранять спортсменов в командных видах спорта сразу, как только в их крови обнаруживаются запрещенные препараты. Таким образом, теперь клубы не имеют права дожидаться дисквалификации уличенного в допинге спортсмена.

Отметим, что наибольшее количество положительных допинг-тестов обнаруживается у велогонщиков. Очень многие представители велоспорта используют допинг для улучшения спортивных результатов. В использовании запрещенных препаратов был уличен даже легендарный велогонщик Лэнс Армстронг, у которого за применение допинга в 2004 году спустя восемь лет отобрали олимпийскую медаль.