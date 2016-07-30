СК возбудил уголовное дело по факту пожара в частном доме в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту пожара в частном доме в Одинцовском районе, в котором погибло четыре человека, сообщает пресс-службе ведомства.

Уголовное дело в Москве возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Пожар площадью 300 квадратных метров произошел в частном одноэтажном кирпичном доме в поселке Немчиновка Одинцовского района. Сообщение о возгорании спасателям поступило в 00:55, полностью справиться с огнем удалось в 05:20.

В ликвидации пожара участвовали 46 человек и 17 единиц техники. Причиной возгорания могла явиться неисправность электропроводки или неосторожное обращение с огнем подчеркнули в СК.