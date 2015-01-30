Склад с обувью горит в подмосковном Клину

Фото: M24.ru

В Клину горит склад с обувью, площадь пожара составляет почти 2,5 тысяч квадратных метров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации пресс-служба подмосковного управления МЧС, сообщение о пожаре на улице Лавровская дорога, 31/1 поступило на пульт дежурного в 18.44.

"Строение кирпичное, двухэтажное, используется под хранение обуви", - говорится в сообщении. В 19.07 объявлен повышенный уровень сложности пожара.

Информации о пострадавших нет.