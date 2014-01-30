Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января 2014, 01:45

Происшествия

Пожар в здании рядом с киностудией им. Горького в СВАО потушен

Фото: ИТАР-ТАСС

Возгорание в здании рядом с киностудией детских и юношеских фильмов им. Горького на улице Сергея Эйзенштейна ликвидировано, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное управление МЧС.

В 00:00 поступило сообщение о возгорании по адресу ул. Сергея Эйзенштейна, д. 8, ст. 1. Там произошло короткое замыкание, без последствий. В недостроенной части в одном из зданий горели силовые кабели.

Ссылки по теме


В 00:59 возгорание кабелей и оборудования на втором этаже 4-этажного здания было ликвидировано на площади 5 квадратных метров.

пожары киностудии чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика