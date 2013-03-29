В ГИТИСе находили нарушения противопожарных норм

В прошлом году в ГИТИСе, где ночью на 29 марта произошел пожар, нашли нарушения правил пожарной безопасности. Однако два предписания не были выполнены.

В частности, легковоспламеняющие декорации хранились на чердаке. По одной из версий, вечером там проходили ремонтные работы.

Также рассматриваются такие версии, как короткое замыкание, однако студенты подозревают поджог, передает телеканал "Москва 24".

Занятия в вузе в ближайшее время проводиться не будут и дата их возобновления не называется.

Как ранее сообщал M24.ru, знаменитый творческий вуз в Малом Кисловском переулке загорелся в ночь на пятницу. Пожарные прибыли в ГИТИС спустя четыре минуты после получения сигнала о возгорании. Спустя полтора часа пожар был локализован, а в 02.10 - ликвидирован. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, никто не пострадал.

Окончательная причина пожара станет известна после проведения специалистами всех необходимых экспертиз. По предварительно версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания на чердаке.