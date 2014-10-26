Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября 2014, 12:57

Происшествия

На крыше здания в центре столицы вспыхнул пожар

В центре столицы загорелась крыша административного здания

Крыша административного здания загорелась в центре столицы в воскресенье, 26 октября. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 11.22. Огонь вспыхнул в четырехэтажном здании по адресу Солянский проезд, дом 2, строение 1. Оно в настоящее время находится на реконструкции.

Ссылки по теме


Площадь пожара, вспыхнувшего на кровле здания, устанавливается. На месте работают 94 спасателя и 28 единиц техники. В 11.42 пожару был присвоен второй ранг сложности.

Напомним, рано утром пожар вспыхнул в торговых рядах в Северном Чертанове. Площадь, охваченная огнем, составила 50 квадратных метров.

Сайты по теме


пожары крыши здания чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика