В Троицком округе загорелся асфальто-цементный завод

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Троицком административном округе загорелся асфальто-цементный завод, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

На место выехали значительные силы МЧС. Площадь пожара на данный момент неизвестна.

Напомним, две недели назад произошел пожар на территории ЗИЛа. Огонь вспыхнул в административном здании на территории завода 8 июля около 13.00. По предварительным данным, возгорание возникло из-за нарушений техники безопасности во время проведения в здании сварочных работ.

Пожарным удалось спасти из огня четырех человек. На месте ЧП работали 86 человек личного состава и 29 единиц техники, а также три вертолета и 2 катера.

По данным МЧС, в 15.42 пожар был локализован, а в 18.17 полностью ликвидирован. Площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров. Даже спустя несколько часов после того, как пламя было ликвидировано, огнеборцы занимались проливкой сгоревшего здания.