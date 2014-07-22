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МО

22 июля 2014, 18:01

В Сколкове загорелась электроподстанция, питающая стройку

пожары Сколково ГУ МЧС России по Москве электроподстанции утеплители чп мо

Фото: M24.ru

В Сколкове загорелась электроподстанция, которая питает строительную площадку, сообщили M24.ru в столичном главке МЧС России.

"Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 16.41. В 16:50 на место прибыли пожарные подразделения, - добавили в пресс-службе.

На месте работают 15 пожарных расчетов, 2 автолестницы и 2 пенных ствола".

Площадь пожара составляет порядка 150 квадратных метров. По предварительным данным, горит утеплитель подстанции. Тушение затрудняется сложной планировкой.

Сама подстанция расположена вдали от населенных пунктов, угрозы жизни людей нет.

Пострадавших нет.

Спустя два часа возгорание было ликвидировано.

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