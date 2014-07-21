В подмосковном приюте для животных сгорели боле ста собак и кошек

В подмосковном приюте для животных произошел пожар

В приюте для животных, расположенном в подмосковном селе Щитниково, произошел пожар. В результате заживо сгорело несколько десятков собак и кошек, сообщает телеканал "Москва 24".

Уточняется, что возгорание в одноэтажном деревянном строении произошло в три часа ночи. Когда на место прибыли первые расчеты спасателей, площадь пожара составляла 200 квадратных метров.

По словам сторожа, которого эвакуировали из здания, внутри приюта остались около 100 кошек и порядка 50 собак разных пород. Как сообщила хозяйка приюта, многие животные больны и не могут сами передвигаться. Спасти удалось лишь нескольких из них.

Также пожарные вынесли 10 клеток с кроликами и спасли одного хорька, дикого зайца и морскую свинку.

Причины возгорания устанавливаются.