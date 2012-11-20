Приют для бездомных животных в Москве подожгли намеренно – МЧС

Приют для животных "Альма" намеренно подожгли

Эксперты МЧС установили, что причиной пожара в приюте для животных "Альма", произошедего на юго-востоке столицы 5 ноября, стал поджог. Ранее рассматривались версии замыкания электропроводки и неосторожного обращения с огнем.

Начальник судебно-экспертного центра федеральной противопожарной службы Москвы Сергей Червяков в интервью РИА Новости подтвердил, что причиной возгорания стало "занесение открытого источника огня". Иными словами, приют подожгли.

Сразу после происшествия директор приюта Людмила Бычкова заявляла о поджоге. По ее словам, незадолго до пожара смотритель приюта видел, как к приюту подъехали "Жигули". Из машины вышел неизвестный и что-то перекинул через забор. Вскоре после этого приют загорелся.

Пожар в приюте для животных на улице Пруд-Ключики произошел 5 ноября. Сгорела часть помещения и материалы для утепления построек. В момент возгорания в приюте находилось около 200 собак, семь из них погибли. Полиция возбудила уголовное дело по статьям "Жестокое обращение с животными" и "Умышленное уничтожение имущества общественно опасным способом".