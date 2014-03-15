Один человек погиб при пожаре в бытовках на территории Новой Москвы

Один человек погиб при пожаре в Новой Москве

Пожар произошел в пяти одноэтажных бытовках в поселке Московский на территории Новой Москвы. Площадь возгорания составила 110 квадратных метров. В результате инцидента погиб один человек, сообщает телеканал "Москва 24".

Сообщение о пожаре на пульт спасения поступило в 02.14, а уже в 02.59 пламя удалось потушить. По предварительной информации, в бытовках хранились газовые баллоны.

В соседней котельной взрывной волной выбило окна, задеты три автомобиля, которые были припаркованы неподалеку.

На месте пожара работали 12 пожарно-спасательных бригад, состоящих из 45 человек. Причину инцидента предстоит выяснить специалистам.