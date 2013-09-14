В жилом доме на Земляном Валу произошел пожар

В кафе на Земляном Валу произошел пожар

Утром 14 сентября произошел пожар в кафе, расположенном в 8-этажном жилом здании на улице Земляной Вал, дом 23/25. Пострадавших при происшествии нет.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного службы "01" в 6.49. Возгорание произошло на 1-ом и 2-ом этажах здания, занятых под помещения кафе.

Площадь пожара составила 80 кв. метров.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 6.56. В 7.35 пожар был локализован, а в 7.57 - ликвидирован.

Данных о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.

Движение по Садовому Кольцу в районе ЧП было немного затруднено.