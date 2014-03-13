Форма поиска по сайту

13 марта 2014, 21:56

Происшествия

Байкерский клуб загорелся на северо-западе столицы

"Вечер с Ксенией Соколянской": Пожар в байк-клубе в СЗАО

Байкерский клуб "Ночные волков" загорелся на северо-западе столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

В 20.54 было установлено, что горит деревянно-кирпичное здание площадью 100 кв. метров по адресу: ул. Нижние Мневники, д. 110.

"Принятыми мерами, открытое горение сбито. Проводится разборка и проливка конструкций", - отмечается в материале.

При этом сведений о пострадавших не поступало. Дым от огня в сторону жилых домов не поступает, движение автотранспорта также не нарушено.

В 22.12 пожар был полностью потушен.

пожары байкеры тушение пожаров чп

