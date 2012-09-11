По факту пожара в Егорьевске возбуждено уголовное дело

Федеральная миграционная служба Подмосковья начнет 12 сентября масштабную проверку мест, где могут незаконно проживать иностранные рабочие. Такое решение было принято после пожара в подпольном швейном цехе в Егорьевске

Следственный комитет РФ по Московской области возбудил уголовное дело по факту пожара на территории бывшей хлопчатобумажной фабрики в Егорьевске.

Возгорание произошло днем 11 сентября в здании по улице Парижской коммуны. В горевшем помещении были найдены тела десяти человек, позже число погибших выросло до четырнадцати. Их личности сейчас устанавливаются.

Уголовное дело расследуется по статье "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, в настоящее время устанавливаются личности погибших. По предварительным данным, все они уроженцы Вьетнама.

Признаки насильственной смерти в ходе визуального осмотра не обнаружены. Следователи продолжают осмотр места происшествия.