Пожарные почти час ехали до горящей больницы из-за закрытия переправы

От 36 до 38 человек погибли при пожаре в подмосковной психлечебнице

Пожарные около добирались до горящей психлечебницы в Подмосковье. Вовремя прибыть к месту пожара огнеборцам помешали закрытие речной переправы и плохие дороги.

В ходе расследования происшествия в психоневрологическом диспансере в Дмитровском районе Подмосковья, где погибли 38 человек, выяснилось, что пожарные приступили к тушению пожара лишь спустя час с момента получения сигнала о возгорании.

Огнеборцы заявили, что вовремя прибыть к месту пожара им помешали плохие дороги, а также - закрытие речной переправы.

Также стало известно, что многие пациенты не смогли выбраться из горящей лечебницы из-за установленных на окнах решеток. Выход из здания был отрезан огнем, а выпрыгнуть из окон люди не могли.

Спастись удалось лишь троим - медсестре и двум пациентам. По словам работницы медицинского учреждения, после срабатывания пожарной сигнализации, она попыталась потушить пожар самостоятельно, но не смогла - пламя было слишком сильным. Тогда она вывела двух пациентов из здания, но вернуться в горящее здание было уже невозможно.

Большинство погибших пожарные обнаружили в кроватях - когда вспыхнуло пламя, люди спали. По словам пожарных, восемь тел расположены у выхода из больницы - пациенты до последнего пытались выбраться из горящей клиники.

Напомним, пожар в психоневрологической лечебнице произошел минувшей ночью. В результате возгорания 38 человек погибли, троим удалось спастись. Следствие рассматривает разные причины возникновения пожара - среди них и поджог. Возбуждено уголовное дело. Суббота объявлена в Подмосковье днем траура.