Москвичам в течение трех дней расскажут о вреде курения

Акция, приуроченная ко Всемирному дню без табака, стартовала в Москве. Как сообщает mos.ru, с 17 по 19 ноября с 09:00 до 16:00 в центрах здоровья московских поликлиник будут работать школы по отказу от курения, а столичные врачи расскажут о влиянии табака на организм.

Участникам акции предложат пройти тестирование, чтобы определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе. Выездные акции проведут в школах, колледжах, вузах и на предприятиях города.