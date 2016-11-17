Форма поиска по сайту

17 ноября 2016, 09:11

Город

Москвичам в течение трех дней расскажут о вреде курения

Акция, приуроченная ко Всемирному дню без табака, стартовала в Москве. Как сообщает mos.ru, с 17 по 19 ноября с 09:00 до 16:00 в центрах здоровья московских поликлиник будут работать школы по отказу от курения, а столичные врачи расскажут о влиянии табака на организм.

Участникам акции предложат пройти тестирование, чтобы определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе. Выездные акции проведут в школах, колледжах, вузах и на предприятиях города.

    Кабинеты по отказу от курения есть в центрах здоровья следующих медучреждений:

  • городская поликлиника № 5, филиал № 3;
  • консультативно-диагностический центр № 6, филиал № 2;
  • диагностический центр № 5, филиал № 3;
  • консультативно-диагностический центр № 2, филиал № 1;
  • диагностический центр № 3;
  • городская поликлиника № 2;
  • консультативно-диагностическая поликлиника № 121, филиал № 6;
  • городская поликлиника № 209, филиал № 40;
  • городская поликлиника № 180, филиал № 3;
  • городская поликлиника № 201, филиал № 3.

