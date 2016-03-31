Мужчина попытался сжечь себя в подъезде дома на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы мужчина госпитализирован с сильными ожогами, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города..

Инцидент произошел в доме 8А на Алтуфьевском шоссе. По предварительным данным, в подъезде 16-этажного жилого дома, на лестничной клетке между 6 и 7 этажами произошло возгорание одежды на человеке. В тяжелом состоянии он был госпитализирован.

Личность пострадавшего и причины возгорания выясняются. По информации ТАСС, неизвестный мужчина совершил попытку самосожжения.

Напомним, в середине декабря прошлого года прохожий поджег себя около катка на Красной площади, недалеко от Исторического музея.

По данным полиции, мужчина облился бензином и без предупреждения, высказываний и каких-либо требований поджег себя. Сотрудники правоохранительных органов потушили возгорание, после чего мужчине вызвали "скорую".