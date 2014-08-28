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Общество

28 августа 2014, 12:26

1 сентября возле каждой школы будет дежурить наряд ДПС

полиция ДПС школы образование ученики

Фото: M24.ru

1 сентября возле каждой школы будут дежурить наряды ДПС, а все автобусные экскурсии будут сопровождаться сотрудниками Госавтоинспекции, рассказал на пресс-конференции в четверг врио начальника Управления ГИБДД России по Москве Виктор Коваленко.

Все автобусы-перевозчики детей проверяются инспекторами Гостехнадзора, подчеркнул Коваленко.

По его словам, к 1 сентября у школ обустроят более 500 пешеходных переходов, в частности, сделают там бело-желтую разметку. На особый контроль взяты школы, ученики которых попадали в ДТП более двух раз год. Кроме того, в настоящее время создаются так называемые паспорта безопасности школ.

Ранее M24.ru сообщало, что Управление ГИБДД по Москве совместно с департаментом образования разработают безопасные маршруты для детей в районе 300 образовательных комплексов, состоящих из 842 школ и близлежащих к ним детсадов. Суть так называемого паспорта дорожной безопасности в том, что чиновники и ГИБДД анализируют территорию возле школы и детсадов и выбирают наиболее безопасные пути к ним.

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Паспорта дорожной безопасности будут раздавать детям в распечатанном виде, их также повесят на стендах в школах и разместят в электронном виде на сайтах образовательных учреждений.

Напомним, что в прошлом году в Москве произошло 923 ДТП с участием детей до 16 лет, 15 человек погибли, 968 получили ранения.

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