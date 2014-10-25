Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября 2014, 16:30

Безопасность

Задержан подозреваемый в стрельбе на свадьбе

Фото: ТАСС/Рогулин Дмитрий

Участник свадебного кортежа, подозреваемый в стрельбе в СВАО, задержан. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Полиция обнаружила кортеж около ЗАГСа на Дмитровском шоссе. После того, как молодожены расписались, сотрудники полиции задержали предполагаемого стрелка и изъяли у него травматический пистолет.

В настоящее время он доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Напомним, сообщения о стрельбе в воздух из машины свадебного кортежа поступили сегодня, 25 октября, около 11.00. После этого был введен план "Перехват".

полиция задержания стрельба на свадьбе свадебные кортежи чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика