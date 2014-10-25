Задержан подозреваемый в стрельбе на свадьбе

Фото: ТАСС/Рогулин Дмитрий

Участник свадебного кортежа, подозреваемый в стрельбе в СВАО, задержан. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Полиция обнаружила кортеж около ЗАГСа на Дмитровском шоссе. После того, как молодожены расписались, сотрудники полиции задержали предполагаемого стрелка и изъяли у него травматический пистолет.

В настоящее время он доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Напомним, сообщения о стрельбе в воздух из машины свадебного кортежа поступили сегодня, 25 октября, около 11.00. После этого был введен план "Перехват".