В Москве состоялся первый отчет участкового перед жителями с участием Якунина

В Москве впервые прошел публичный отчет участкового перед жителями

В Москве состоялся первый отчет участкового перед жителями, при котором негласно присутствовал начальник ГУ МВД России по городу Москве Анатолий Якунин, сообщает корреспондент M24.ru. Он лично выслушал все жалобы жителей и ответы участкового. Впоследствии начальника главка представили. В своей речи Якунин пояснил, что такие отчеты будут постоянными - в течение встреч жители смогут письменно писать свои вопросы-обращения.

Кроме того, Якунин пояснил, что общение с участковыми будет более мобильными - написать заявление можно будет по Интернету. Кроме того, столичная полиция планирует внедрить в работу участковых мобильные приложения, с помощью которых полицейские смогут на месте получить доступ к базам данных. Также он напомнил о программе переселения участковых на обслуживаемый участок "Главное, чтобы участковый был доступен для жителей постоянно, для этого ему надо жить, желательно, в доме участкового пункта", - отметил начальник главка.

Кроме того, столичная полиция может запустить новую систему замеров общественного мнения, чтобы оценить скорость работы полицейских и участковых, по словам Якунина, ее запуск возможен только после одобрения министра МВД Владимира Колокольцева.

Ранее в интервью M24.ru Якунин рассказал, что все участковые в Москве до конца года получат планшеты, с помощью которых смогут общаться с жителями своих районов по Skype. Жители смогут жаловаться участковым на нарушения общественного порядка, а участковые – отчитываться перед ними о своей работе.



Марина Курганская