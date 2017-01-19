Задержан предполагаемый убийца исполнительницы хита Lambada

Фото: AP/Wilfredo Lee

Бразильская полиция задержала подозреваемого в убийстве певицы Лоалвы Браз, известной по исполнению хита Lambada, сообщает телеканал Globo.

Мужчина, личность которого пока не раскрывается, уже сознался в преступлении. Известно, что речь идет о бывшем сотруднике гостиницы, принадлежавшей Браз. Устанавливаются мотивы убийства.

Обгоревшее тело исполнительницы нашли в ее собственной машине в одном из населенных пунктов Рио-де-Жанейро. По предварительной информации, преступники затолкали женщину в автомобиль и подожгли его, а затем устроили пожар в здании.

Один из сотрудников гостиницы, где произошло преступление, позвонил в службу спасения, когда почувствовал запах дыма и услышал крики Браз о помощи.

Лоалва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро. В 1985 году переехала жить во Францию. Певица получила известность после того, как стала солисткой франко-бразильской поп-группы Kaoma.

В 1989 году Kaoma записала песню Lambada, сразу ставшую хитом во многих странах мира. С 2010 года проживала в Женеве. В последние годы Браз жила в Рио-де-Жанейро, где владела небольшой гостиницей.