На юго-западе Москвы задержан подозреваемый в кредитном мошенничестве

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в кредитном мошенничестве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как рассказал в полиции представитель одного из столичных банков, банк заключил с клиентом договор по выдаче потребительского кредита для приобретения автомобиля на сумму свыше 660 тысяч рублей. Однако в последующем гражданин перестал выплачивать банку проценты за пользование кредитом.

В ходе повторной проверки службой безопасности было установлено, что паспорт, предъявленный клиентом, принадлежит другому лицу. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Южное Бутово задержали подозреваемого. Им оказался 52-летний безработный уроженец Брянской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские задержали бывшего менеджера банка, которого подозревают в мошенническом хищении более полумиллиона рублей.

Как было установлено, менеджер по работе с клиентами банка, расположенного на Чистопрудном бульваре, подделал расходные кассовые ордера и в кассе получил за клиентов денежные средства. Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей.