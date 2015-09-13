Полиция проверяет столичные вокзалы после звонка о заложенной бомбе

Фото: ТАСС/Сергей Узаков
Полиция проверяет все столичные железнодорожные вокзалы после анонимного сообщения о том, что на одном из них якобы заложена бомба. Об этом ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.
Уточняется, что в службу "02" о готовящемся взрыве на одном из вокзалов Москвы сообщил неизвестный мужчина, предположительно находящийся в состоянии алкогольного опьянения.
По сообщению источника, на всех вокзалах города идет проверка. Эвакуация людей не проводилась, поезда ходят по расписанию.
Также правоохранительные органы принимают меры для установления и задержания правонарушителя.
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Напомним, неделю назад из-за угрозы взрыва был полностью эвакуирован Курский вокзал. В ходе проверки кинологи взрывное устройство не обнаружили.
В День города, 5 сентября, кинологи искали взрывное устройство на трех столичных вокзалах, еще три вокзала уже были эвакуированы после звонка о бомбах.
При этом угроза взрывов не повлияла на график движения поездов. Все они работают в штатном режиме, и никаких задержек не было.