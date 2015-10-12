В Москве разыскивают без вести пропавшую 17-летнюю девушку

Фото: ТАСС

В столице разыскивает 17-летнюю девушку, которая 4 октября ушла из дома и не вернулась, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

На поиск несовершеннолетней Алены Давыдовой ориентированы все службы и подразделения столичной полиции, охранные предприятия, народные дружины и представители организаций и учреждений, где возможно появление подростка.

Приметы пропавшей: на вид 17-20 лет, кавказской внешности, рост 155-160 см., нормального телосложения, волосы темные, длинные, ниже плеч.

Алена была одета в куртку с капюшоном белого цвета на молнии длиной ниже пояса, синие джинсы, белые полусапожки. При себе имела желтого плюшевого медведя и красный полиэтиленовый пакет.

Всех, кто видел девушку, подходящую под описание, полицейские просят обратиться в любое отделение или по телефону экстренных служб "112".