Вор-домушник обокрал дом в Чеховском районе почти на 1,5 млн рублей

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Сотрудники полиции в Подмосковье ищут неизвестного, который вынес из дома в Чеховском районе сумку с деньгами, кольцо с бриллиантами и наручные часы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратился 36-летний мужчина, который заявил, что в его дом проник неизвестный и похитил сумку с крупной сумой денег, золотое кольцо с бриллиантами и наручные часы. Общая сумма ущерба составила почти 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция ищет подозреваемого.