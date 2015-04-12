На станции "Улица 1905 года" погибла упавшая на рельсы женщина

Фото: ТАСС/Денис Вышинский
Женщина погибла в результате падения на рельсы на станции "Улица 1905 года". Об этом сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.
"С пути извлечено тело женщины. Устанавливаются причины произошедшего, проводится проверка", - сказал представитель главка.
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро было полностью восстановлено в 13:34, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подземки.
В конце марта другая женщина упала на рельсы на станции метро "Люблино". Она выжила.