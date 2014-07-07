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Происшествия

07 июля 2014, 18:41

Задержан подозреваемый в краже 20 тонн сухого молока на 3 млн рублей

полиция мошенничество кражи криминал сухое молоко

Фото: ИТАР-ТАСС

Приезжий из Краснодарского края, который на юге Москвы украл 20 тонн сухого обезжиренного молока на 2,8 миллионов рублей, задержан, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

"Ранее в полицию поступило заявление о мошеннических действиях. Со слов потерпевшей, являющейся руководителем одной из продовольственных компаний, неизвестный под предлогом оказания услуг по перевозке грузов, находясь на 2-м Котляковском переулке, завладел грузом: сухим обезжиренным молоком в количестве 20 тонн", - отметили в пресс-службе ведомства.

Общая сумма ущерба составила более 2,8 миллионов рублей.

"Потерпевшая добавила, что злоумышленник, введя в заблуждение персонал компании, погрузил товар в грузовик и вывез его с территории базы в неизвестном направлении", - уточнил сотрудник пресс-службы.

Он также отметил, что сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый в совершении данного преступления, который оказался 51-летним приезжим из Краснодарского края.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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