Район обрушения здания на Каретном ряду перекрыли

Фото: Фото: m24.ru/Сергей Блохин

Район обрушения фасада дома на Каретном ряду перекрыли сотрудники ДПС и эвакуаторы, передает корреспондент m24.ru.

В пресс-службе столичного управления МВД m24.ru рассказали, что частичное обрушение фасада произошло ночью около 2:00 по адресу: Каретный ряд, дом 8.

"Обрушилось старое выселенное здание. В результате происшествия пострадавших нет", – сказал дежурный офицер.

Ранее m24.ru сообщало, что специалисты Мосгаза перекрыли газовую трубу, чтобы избежать утечки. На месте происшествия работают аварийные службы.