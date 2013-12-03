Подозреваемый в ограблении выпрыгнул из окна столичного отдела полиции

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Задержанный по подозрению в грабеже мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в САО, сообщили М24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

"Из окна здания ОМВД по району Восточное Дегунино прошлой ночью выпрыгнул задержанный, который на короткое время был оставлен в помещении без присмотра", - пояснил сотрудник пресс-службы.

По его словам, в результате падения с высоты 29-летний мужчина получил тяжелые травмы, с которыми был госпитализирован в одну из московских больниц.

По данному факту организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Начальник управления внутренних дел по Северному округу Москвы объявил о неполном служебном соответствии сотрудникам и руководству ОМВД по району Восточное Дегунино.