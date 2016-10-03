Форма поиска по сайту

03 октября 2016, 23:35

Неизвестные ограбили салон сотовой связи на севере Москвы

Четверо неизвестных в медицинских масках ограбили салон сотовой связи на севере Москвы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в магазине, расположенном по адресу: Дмитровское шоссе, дом № 19. Угрожая продавцам предметами похожими на пистолеты, нападавшие разбили витрины, похитили различные товары и скрылись.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Также уточняется перечень и сумма похищенных товаров.

