Народные приметы не выдержали проверки метеорологов

Фото: ИТАР-ТАСС

Большинство народных пример на сегодня никак не связаны с реальными погодными явлениями. Однако некоторые приметы могут дать довольно точный прогноз, правда, всего лишь на несколько часов. Об этом рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы попытались связать все приметы с погодными явлениями. Например, интенсивный красный цвет рябины и суровую зиму. Мы честно проверяли все эти примеры, но оказалось, что информативности в них нет", - пояснил Вильфанд.

По его словам, если проанализировать народные приметы, которые касаются предсказаний погоды, то часть из них противоречат сами себе. Поэтому их сложно использовать для составления каких-либо прогнозов.

"К слову "народные" надо относиться с уважением. Возможно, когда-то и наблюдались такие соотношения, но был другой климат, другая экологическая ситуация. Может быть, тогда и была некая взаимосвязь между приметами и реальными погодными условиями, но не уверен...", - добавил Вильфанд.

При этом, по его словам, есть некоторые приметы, которые имеют физическое обоснование. Например, перед дождем стрижи и ласточки действительно летают низко над землей. Они просто охотятся на насекомых, которые спускаются к земле из-за высокой влажности в воздухе.

"Или, например, если солнце на закате белое - это к перемене погоды. Это оптическое свойство атмосферы - фронтальные разделы поглощают солнечные лучи. Но это прогноз лишь на несколько часов, мы же сейчас даем прогнозы на несколько суток", - отметил глава Гидрометцентра России.

Народные приметы В народном календаре 31 января - день Афанасия и Кирилла. В народном календаре 31 января - день Афанасия и Кирилла. Пришел Афанасий Ломонос - береги щеки и нос. Если в этот день в полдень солнце - весна будет ранняя. Если в морозную погоду закат солнца чистый - морозы будут и дальше.

