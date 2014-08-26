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Общество

26 августа 2014, 14:52

Среда станет самым дождливым и холодным днем недели - синоптики

погода дожди погодные условия

Фото: ИТАР-ТАСС

Всю неделю в столице будет облачная погода с прояснениями, местами будут идти кратковременные дожди. Температура останется в пределах 15-18 градусов. Самым дождливым и холодным днем на этой неделе будет среда, рассказали M24.ru в центре погоды "Фобос".

Как пояснили синоптики, солнечная погода вернется в столицу 31 августа. "В воскресенье все циклоны уйдут на Урал, и скандинавский антициклон принесет в столицу солнечную погоду", - отметили в пресс-службе.

Однако температура воздуха останется прежней – 16-18 градусов. 1 сентября в столице дождей, скорее всего не будет, но ночи с начала осени станут холодными, с температурой 6-8 градусов.

Напомним, в понедельник в Москве прошел сильный ливень. За прошедшие сутки в столице выпало 16 мм осадков, что составляет более 20% месячной нормы. Для августа норма составляет 77 мм.

Скандинавский циклон принес дожди в Москву

Эксплуатационные службы города перешли на работу в режиме повышенной готовности, чтобы избежать подтоплений. О скоплении воды на улицах и дворах города москвичи могут сообщать городским службам.

Пожаловаться на плохую работу канализации можно на официальном сайте "Мосводостока" в разделе "Написать письмо", или позвонив в центральную диспетчерскую службу по телефону: 8 (495) 657-87-03.

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