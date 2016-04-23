В субботу в Москве будет до +12, возможны дожди

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В субботу, 23 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Как сообщает Гидрометцентр России, возможны небольшие кратковременные дожди.

Ночью температура воздуха не превысит +1... +3 градусов. По области и вовсе столбики термометра могут опуститься ниже 0 – -2... +3 градуса. Днем в мегаполисе потеплеет до +10... +12 градусов. В регионе температура составит +7... +12 градусов.

Ветер будет дуть западный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее сообщалось, что теплая погода вернется в Москву в начале следующей недели. По прогнозам синоптиков в воскресенье днем над европейской частью России начнут устанавливаться потоки теплого воздуха с юга.