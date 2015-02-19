В пятницу в столице пройдет слабый снег

В пятницу в столице потеплеет до плюс трех градусов

В пятницу, 20 февраля, в Москве ожидается небольшой снегопад и гололедица. При этом столбики термометров поднимутся до двух градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Предстоящей ночью местами также пройдет небольшой снег, температура будет от -2 до -4 градусов. Днем температура воздуха поднимется до двух-четырех градусов тепла. Ветер при этом будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Также сохранятся условия для гололедицы, наледи и сосулек.

Выходные также начнутся с небольших осадков. Температура ночью в Москве будет колебаться от 0 до -2 градусов, а днем - от +2 до +4 градусов. Синоптики также обещают порывистый ветер.

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В День защитника Отечества и 24 февраля погода существенно не изменится, лишь немного понизится дневная температура. Временами возможны небольшие осадки.

Напомним, в начале января в столице наблюдалось аномальное потепление. В городе даже зацвела верба. Это растение считается довольно устойчивым к холодам, весной именно верба расцветает раньше всех, но для января это событие необычное.

А 14 января в Москве был побит температурный рекорд десятилетней давности. По данным метеостанции ВДНХ, в 13.00 температура воздуха составила +3,4 градуса. Это на два градуса выше, чем было 14 января 2005 года.