Аномально теплая погода установится в столице к концу зимы

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

К концу недели столица окажется во власти теплого атлантического воздуха, сообщает Гидрометцентр. Морозы начнут отступать, и вплоть до конца недели температура будет держаться на уровне непривычных для этого времени года значений.

В четверг, 19 февраля, сохранится минусовая температура: от -2 до 0 градусов. Местами пройдет небольшой снег. А вот уже в ночь на 20 февраля к столице подойдет теплый атмосферный фронт, температура составит от 4 до 2 градусов мороза. Днем температура поднимется до 2-4 градусов тепла.

На выходных в регионе сохранится аномально теплая для февраля погода. Осадки ожидаются небольшие и лишь местами. Ночью в субботу столбик термометра будет показывать от -2 до 0 градусов, в воскресенье – от 0 до +2 градусов. Днем сохранится плюсовая температура: от +2 до +4.

В День Защитника Отечества и 24 февраля погода существенно не изменится, лишь немного понизится дневная температура. Временами возможны небольшие осадки.

Напомним, в начале января в столице наблюдалось аномальное потепление. В городе даже зацвела верба. Это растение считается довольно устойчивым к холодам, весной именно верба расцветает раньше всех, но для января это событие необычное.

А 14 января в Москве был побит температурный рекорд десятилетней давности. По данным метеостанции ВДНХ, в 13.00 температура воздуха составила +3,4 градуса. Это на два градуса выше, чем было 14 января 2005 года.