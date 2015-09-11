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11 сентября 2015, 11:27

Общество

Бабье лето придет в столицу в выходные

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В субботу и воскресенье в столицу придет антициклона, который обеспечит москвичей комфортной погодой, характерной для бабьего лета, сообщили m24.ru в центре погоды "Фобос".

Осадков в городе не будет. Ночью температура воздуха будет на уровне 6-8 градусов, днем – 15-17 градусов тепла.

"Утро": В выходные в столицу придет бабье лето

Ранее синоптики обещали, что в ближайшие выходные в столице распогодится. Москвичей ждет начало бабьего лета. В городе ожидается солнечная, спокойная погода.

Напомним, в пятницу, 11 сентября, в столице будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +15 градусов.

В столичном регионе будет усиливаться влияние скандинавского антициклона. Но на фоне продолжающегося роста атмосферного давления местами сохранится высокая вероятность дождей, а температурный фон существенно не изменится.

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Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу
погода выходные сухая погода

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