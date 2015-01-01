Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

01 января 2015, 11:55

Первый день года в столице будет теплым и пасмурным

погода снегопад облачность

Фото: M24.ru

В первый день нового года синоптики прогнозируют в Москве облачность, снегопады и повышение температуры. Столица находится во власти атлантического вихря, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

По данным центра погоды, в Москве темепература достигнет нуля, в области воздух может прогреться до плюс 2 градусов. День будет сырым и пасмурным с небольшим мокрым снегом, возможен гололед.

Ссылки по теме

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и сохрантися на уровне 744 миллиметров ртутного столба, то есть в пределах нормы.

Отметим, ночь с 30 на 31 декабря в столице оказалась самой холодной с начала этой зимы. На метеостанции ВДНХ температура понизилась до минус 18 градусов, а на территории Подмосковья до минус 24 градусов.

Но уже днем 31 декабря температура воздуха начала повышаться. В новогоднюю ночь столбик термометра поднялся от минус 8 до минус 3-4 градусов.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать