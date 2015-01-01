Первый день года в столице будет теплым и пасмурным

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В первый день нового года синоптики прогнозируют в Москве облачность, снегопады и повышение температуры. Столица находится во власти атлантического вихря, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

По данным центра погоды, в Москве темепература достигнет нуля, в области воздух может прогреться до плюс 2 градусов. День будет сырым и пасмурным с небольшим мокрым снегом, возможен гололед.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и сохрантися на уровне 744 миллиметров ртутного столба, то есть в пределах нормы.

Отметим, ночь с 30 на 31 декабря в столице оказалась самой холодной с начала этой зимы. На метеостанции ВДНХ температура понизилась до минус 18 градусов, а на территории Подмосковья до минус 24 градусов.

Но уже днем 31 декабря температура воздуха начала повышаться. В новогоднюю ночь столбик термометра поднялся от минус 8 до минус 3-4 градусов.