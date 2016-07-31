Поезд "Сапсан" Москва – Петербург остановился из-за неисправности сети

Фото: m24.ru/Мартын Малкин

Поезд "Сапсан", следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, остановлен из-за неисправности контактной сети. Об этом Агентству "Москва" сообщили в справочной службе РЖД.

В 18:10 поезд №774 остановился на участке Подсолнечная – Клин. Прибытие состава в Санкт–Петербург ожидается с задержкой более чем на час.

Над устранением неисправности работает бригада специалистов. Не исключается задержка до 20 минут в движении пригородных поездов на участке Москва – Клин.

Как добавляет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате инцидента может быть задержано движение около 15 электропоездов в Москву.