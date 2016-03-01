Расписание поездов Москва – Петербург изменится с 11 по 28 апреля

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

С 11 по 28 апреля частично изменится расписание поездов дальнего следования, курсирующих на линии Москва – Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Изменения внесены в расписание движения из-за проведения работ по модернизации верхнего строения второго главного пути перегона Бурга – Малая Вишера. Пассажиров просят внимательно планировать поездки в эти даты.

Таким образом, курсировать не будут следующие поезда:

№ 91 Мурманск – Москва отправлением из Мурманска с 10 по 26 апреля;

№ 43 Санкт-Петербург – Новороссийск отправлением из Санкт-Петербурга 23 апреля;

№ 44 Новороссийск – Санкт-Петербург отправлением из Новороссийска 21 апреля;

№ 127 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 17, 24 апреля;

№ 128 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 16, 23 апреля;

№ 79 Санкт-Петербург – Волгоград отправлением из Санкт-Петербурга 27 апреля;

№ 80 Волгоград – Санкт-Петербург отправлением из Волгограда 26 апреля.

Назначается поезд № 241 Мурманск – Москва отправлением из Мурманска с 10 по 26 апреля в 18:15, прибытием в Москву в 4:51 вместо 4:37. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте РЖД в разделе "Пассажирам", а также по телефону Единого информационно-сервисного центра РЖД 8-800-775-00-00.

Как развивается железная дорога

Напомним, ОАО "РЖД" запустило новое мобильное приложение для покупки билетов на поезда дальнего следования. Как отмечается в пресс-релизе компании, приложение "Билеты на поезд" доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформе Android.

Приложение позволяет без комиссий приобрести билеты на поезда дальнего следования, а также 7000-е поезда (экспрессы) формирования пригородных пассажирских компаний. Кроме того, с помощью него можно ознакомиться с расписанием движения поездов и просмотреть информацию о ранее приобретенных проездных документах.

Данное приложение можно скачать в магазинах Google Play и Play Market.