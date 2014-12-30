Музыка Вивальди и стихи Гумилева прозвучат в Культурном центре "Москвич"

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Рождественские концерты классической музыки и поэзии состоятся 4 и 6 января в Культурном центре "Москвич".

В программу "Навстречу Рождеству" вошли сочинения Вивальди, Гайдна, Генделя, Моцарта, Бетховена и Бородина. Выступать будет Государственный струнный квартет имени Чайковского.

"В концерте также примет участие гитарист, лауреат международных конкурсов Юрий Нугманов", – сообщили в департаменте культуры Москвы.

Концерт состоится 4 января. Начало в 18.00.

Литературно-музыкальная программа "Поэзия и музыка Рождества" – это рождественские стихи Лермонтова. Фета, Гумилева. Читать произведения будет Инна Василиади. Надежда Макарова и ансамбль солистов "Лаудес" исполнят Ave Maria Баха-Гуно, произведения Вивальди, Телемана, Генделя, Моцарта.

Читать стихи и исполнять классическую музыку будут 6 января. Начало в 14.00.

Мероприятия пройдут в малом зале "Москвича".