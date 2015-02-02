Творческий вечер онлайн: Mokko FM прочитает свои стихи

Фото: http://vk.com/mokkopoetry
3 февраля, во вторник, в Большом зале арт-центра "VINYL" пройдет творческий вечер поэта Mokko FM. В программе: презентация нового альбома "Пульс", воспоминания поэта, чтение известных и уже любимых поклонниками стихов.
Смотрите прямую трансляцию мероприятия на нашем сайте в 19.00.
- Когда: 3 февраля, 19.00
- Что: творческий вечер и презентация нового альбома "Пульс"
- Кто: Mokko FM
- Кому смотреть: поклонникам поэта и всем тем, кто хочет прикоснуться к современной поэзии