Творческий вечер онлайн: Mokko FM прочитает свои стихи

Фото: http://vk.com/mokkopoetry

3 февраля, во вторник, в Большом зале арт-центра "VINYL" пройдет творческий вечер поэта Mokko FM. В программе: презентация нового альбома "Пульс", воспоминания поэта, чтение известных и уже любимых поклонниками стихов.

Смотрите прямую трансляцию мероприятия на нашем сайте в 19.00.