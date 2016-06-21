Форма поиска по сайту

21 июня 2016, 16:44

Общество

Следователи выясняют причины гибели подростка в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

По факту гибели подростка в одном из водоемов Ногинского района проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Подмосковью.

Тело 13-летнего мальчика было найдено на дне пруда в деревне Тимохово. Согласно версии следствия, ребенок утонул еще 20 июня, однако, найти его удалось только сейчас. По предварительной информации, телесных увечий у подростка не обнаружено.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства происшествия и проводят экспертизу, по итогам которой установят точную причину гибели ребенка. После проверки будет принято процессуальное решение.

подростки водоемы следствие гибель людей доследственные проверки утонувшие чп

Главное

