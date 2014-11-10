Киностудия для подростков откроется в Музее Москвы

Фото: Владимир Яроцкий/M24.ru

15 ноября в Детском центре Музея Москвы откроется Студия реального кино для подростков. За время обучения дети снимут музыкальный клип и короткометражный фильм. По итогам курса в кинотеатре ГУМа пройдет дебютный кинофестиваль.

"При создании студии мы ориентировались на новый формат "преподавания кино". Мы хотим, чтобы на границе детства и взрослости человек делал выбор в пользу хорошего кино. Мы вместе пройдем по истории кино, научимся видеть фальшь, создавать эмоции с помощью камеры", - рассказала художественный руководитель Студии Тома Селиванова.

Программа обучения включает занятия по режиссуре, монтажу, операторскому, актерскому, сценарному мастерству, грим и многое другое.

Ученики узнают не только о технических аспектах кинопроизводства, но и о философских. Подростки научатся фиксировать и создавать реальности, исследовать пластические аспекта кинокадра, актеров и локаций.

За время обучения в Студии каждый ребенок снимет музыкальный клип и короткометражный фильм. Авторы лучших работ примут участие в дебютном фестивале, который пройдет в кинотеатре ГУМа.

Продолжительность курса – три месяца. Занятия проходят два раза в неделю. Возраст участников – от 12 до 17 лет. Обучение платное.