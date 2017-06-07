Напавший на подростков с ножом экс-полицейский арестован

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Бывший полицейский, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью двум подросткам, взят под стражу, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Мосве.

По информации следствия, в ночь на 24 мая 39-летний мужчина с ножом и травматическим оружием, используя формальный повод, напал на двоих молодых людей, находившихся на детской площадке по улице Маршала Федоренко в Москве. В результате 16-летний подросток с ножевым ранением был госпитализирован, а 18-летний пострадавший получил травматическое ранение мягких тканей, но после осмотра медиков был отпущен домой.

В отношении мужчины, который оказался сотрудником правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство". После нападения он был уволен со службы.