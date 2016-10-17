Форма поиска по сайту

17 октября 2016, 18:35

Туризм

Собственники земель не смогут ограничивать доступ на пляжи

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Собственникам земель около водоемов нужно запретить ограничивать доступ к пляжам и взимать плату за вход. О своем законопроекте в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Алексей Диденко.

"Мы говорим о земельных участках, которые непосредственно прилегают к пляжам. Очень часто лица под видом благоустройства и создания условий "отжимают" эту территорию, ставят шлагбаум и кассу, и за проход на пляж взимаются деньги. Человек должен соблюдать публичные правила пользования водными объектами", – пояснил он.

Как пишет "Российская газета", Госдума уже начала сбор отзывов на законопроект, запрещающий собственникам прибрежных земель перекрывать доступ к пляжам. Если владелец земли дважды закроет путь к воде или возьмет деньги, часть участка, по которому пролегла дорога, у него могут конфисковать.

В документе предлагается прописать, что если дорога на общественный пляж лежит через чью-то частную землю, то проход должен быть всегда открытым.

пляжи водоемы законы земельные участки

