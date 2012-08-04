Дневники Олимпиады: день восьмой

ИТАР-ТАСС

Олимпийский рекорд не стал “золотым”

Россиянка Наталья Заболотная заняла второе место на олимпийском турнире по тяжелой атлетике в весовой категории до 75 килограммов, сообщает Sports.ru.

Победительницей соревнований стала представительница Казахстана Светлана Подобедова, установившая олимпийский рекорд в толчке, а бронза досталась белорусской спортсменке Ирине Куляш.

Отметим, что наша штангистка установила олимпийский рекорд в рывке, но этого оказалось недостаточно для выигрыша по сумме двух упражнений.

Серебро с оттенком золота

Российская пловчиха Анастасия Зуева завоевала серебряную медаль в финале олимпийского турнира по плаванию на спине на 200 метров.

Чемпионкой стала американка Мисси Франклин, установившая новый мировой рекорд, а третье место досталось другой представительнице США Элизабет Бейсел.

Попадание Анастасии на пьедестал в этой спортивной дисциплине оказалось приятной неожиданностью для российских болельщиков и специалистов. До начала соревнований ей прочили максимум 5-6 место.

Михайлин остановился в шаге от чемпионства

Россиянин Алексей Михайлин уступил в финальном поединке олимпийского турнира по дзюдо в категории свыше 100 килограммов французу Тедди Ринеру.

Бронзу завоевал бразилец Рафаэль Сильва.

Невероятный успех в бадминтоне

Российский дуэт Валерия Сорокина/Нина Вислова завоевали бронзовые медали на турнире по бадминтону на Олимпиаде-2012 в Лондоне, одолев канадских спортсменок Алекс Брюс/Мишель Ли со счетом 2:0.

Напомним, что россиянки пробились в четвертьфинал из-за дисквалификации четырех азиатских пар.

Также отметим, что завоеванная награда стала первой для России (СССР) за всю историю бадминтона.

Российскую велогонщицу сняли с состязаний из-за употребления допинга

Международный союз велосипедистов подтвердил факт положительной допинг-пробы российской велогонщицы Виктории Барановой. В организме спортсменки был обнаружен тестостерон.

Россиянка покинула расположение олимпийской команды, не успев принять участие в соревнованиях.