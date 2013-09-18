Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября 2013, 14:57

Технологии

Незаконные стройки будут выявлять с помощью планшетов

Фото: ИТАР-ТАСС

Незаконные объекты строительства будут выявлять с помощью планшетов. Об этом заявил начальник Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости в Москве Сергей Шогуров.

Нарушения будут выявляться в рамках проекта "Мобильный инспектор". Для проверяющих закупят 150 планшетов, оснащенных системами ГЛОНАСС и GPS, отметил Шогуров. В специальной программе будет показана законность размещения объектов. Начальник Госинспекции добавил, что ввод новой технологии преследует и другую цель - следить за тем, как инспекторы выполняют свои должностные обязанности.

Также правонарушения будут фиксировать с помощью 1580 видеокамер и панорамной съемки улиц из автомобилей. Задача таких машин - выявлять сезонные летние кафе, стоящие вне утвержденной схемы и мешающие пешеходам.

Шогуров отметил, что в будущем с незаконным строительством будут бороться при помощи аэрофотосъемки. "Проанализировав и наложив фото одного года на другой, можно узнать, что новое построили", - сказал начальник Госинспекции.

На данный момент этот метод находится в стадии разработки.

планшеты Мобильный инспектор

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика