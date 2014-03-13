Снять ограничения: планшеты, навигаторы и машины для инвалидов

Фото: M24.ru

Всероссийское общество слепых 13 марта представило смартфон для незрячих людей. Сетевое издание M24.ru составило список гаджетов, которые помогают инвалидам в повседневной жизни.

Планшет для инвалидов

Обойтись без планшетов и смартфонов сегодня практически невозможно, однако пользоваться этими устройствами трудно не только незрячим, но и парализованным больным, а также людям без рук. Для них разработан специальный стилус MouthStick, которым можно управлять при помощи рта. Устройство оснащено сменными насадками для рта и выполнено из алюминия – одного из самых легких металлов.

Технологию запатентовала компания Griffin, а подходит стилус для работы с любыми сенсорными устройствами.

Стилус Mouthstick. Фото: store.griffintechnology.com

Навигатор для незрячих

Литовский дизайнер Эгле Угинтайте разработала специальную трость со встроенным навигатором для лишенных зрения людей. Устройство получило название The Aid (в переводе с английского – "Помощь").

В каркас трости вмонтирована электронная часть, которая представляет собой мини-компьютер, подключенный к навигационному и коммуникационному модулям. Управлять устройством можно при помощи голосовых команд.

Например, если владельцу надо добраться до какого-либо незнакомого места, то он связывается с оператором The Aid, сообщает пункт назначения, после чего оператор прокладывает оптимальный маршрут. Трость "направляет" владельца при помощи голосовых команд.

На этом возможности устройства не исчерпываются – в него встроены сенсорные датчики, которые сканируют пульс, давление и температуру. Данные отправляются в сервисный центр, если владелец трости нажимает кнопку SOS, которая расположена недалеко от ручки гаджета.

Ручка трости The Aid. Фото: fujitsu.com

Смарт-часы для людей с пониженным слухом

В начале "десятых" на пике популярности находились "интеллектуальные часы", обладающие различными специальными возможностями. В частности, для слабослышащих людей компания Moneual разработала часы Smart Care.

Устройство реагирует на тревожные звуки – пожарную сирену, плач ребенка и так далее – вибровызовом и сообщением на дисплее.

Кроме того, если пользователь определенное время не реагирует на сообщения часов, то они сами способны отправить данные об инциденте в правоохранительные органы.

Электрокар для инвалидов

Компания Community Cars презентовала электромобиль Kenguru EV, для людей без ног. Транспортное средство сделано из углепластика и способно развивать скорость до 45 километров в час. Правда, через каждые сто километров электромобиль приходится заряжать, что является его основным недостатком.

А преимуществ немало. Система управления Kenguru схожа велосипедной: ручные тормоза, руль, отсутствие педалей газа, тормоза и сцепления. Скорость регулируется с помощью нажатия кнопок, расположенных на руле.

По внешнему виду электромобиль весьма напоминает смарт-кары.

Руль электрокара. Фото: communitycar.com

Телевизор для незрячих людей

Компания Sony разработала устройство Sandbox PC, которое способно одновременно выполнять роль телевизора и компьютера для людей с ограниченными возможностями. Текст на экране устройства выводится шрифтом Брайля, что позволяет слабовидящим людям читать, не пользуясь какими-либо дополнительными гаджетами.

Внешний вид Sandbox PC напоминает планшетный компьютер.

Устройство ввода ПИН-кодов для слабовидящих

Для слабовидящих людей также разработан гаджет Visual Assistance Card, который позволяет вводить ПИН-код, не прибегая к посторонней помощи, таким образом сохраняется конфиденциальность данных.

Цифры на пластиковом гаджете, который помещается над обычной клавиатурой банкомата, нанесены шрифтом Брайля.

Пластиковый гаджет Visual Assistance Card. Фото: trendhunter.com

Синтезатор речи

Наиболее актуальное устройство для людей, которые потеряли возможность разговаривать в результате несчастного случая или болезни, а также для тех, кто нем с рождения. Как правило, синтезатор речи – иногда его также называют вокодером – состоит из клавиатуры, на которой человек может набирать или выбирать слова, которые хочет произнести. После этого устройство воспроизводит слово или предложение.

Самым известным пользователем вокодера является английский ученый Стивен Хокинг, который потерял возможность разговаривать в результате тяжелого заболевания спинного мозга – амиотрофического бокового склероза. У ученого атрофировались почти все мышцы, вследствие чего он потерял возможность контролировать какие-либо части тела и разговаривать. Хокинг общается с миром посредством специального устройства, которое разработала компания Intel. На очках ученого установлен инфракрасный сенсор, который позволяет Хокингу выбирать слова, которые он хочет произнести на экране монитора, установленного на его инвалидном кресле. После этого устройство воспроизводит составленные ученым предложения.

