Конкурс на участие в проекте "Вне театра" стартовал в КЦ ЗИЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В Культурном центре ЗИЛ стартовал конкурс на участие в проекте "Вне театра", который объединит в одном пространстве режиссеров, медиахудожников, дизайнеров, писателей, архитекторов, разработчиков web-приложений и it-cпециалистов. Они будут обмениваться идеями и создавать экспериментальные проекты в области современного театра.

Проектом предусмотрено проведение трехдневной творческой лаборатории, по итогам которой подготовят презентации новых форматов: перформансов, спектаклей, приложений, инсталляций, выставок.

Участников "Вне театра" разобьют на группы по восемь человек. Каждая группа представит свои наработки жюри. Далее выберут команду-победителя. После доработки лучший проект реализуют и представят общественности, сообщили в КЦ ЗИЛ.

К участию допускаются лица до 30 лет, понимающие современный культурный контент и тенденции развития театральных форм.

Прием заявок осуществляется до 14 апреля по почте contest@zilcc.ru. 15 апреля назовут участников проекта, с 18 по 20 апреля запланирована творческая лаборатория, 20 апреля – презентация проектов и объявление победителя. Реализовывать проекты будут в мае и июне.

В состав жюри войдут специалисты в области современного театра: театральный критик, арт-директор Центра Мейерхольда Елена Ковальская, театральный продюсер, директор "Политеатра", фестиваля "Текстура" и международного фестиваля театра для детей "Большая Перемена" Мария Кубланова, руководитель Лаборатории ON Театра Милена Авимская, театральный продюсер и арт-директор Le Cirque De Charles La Tannes Саша Пас, заместитель председателя Союза театральных деятелей РФ по творческим вопросам и исполнительный директор журнала "Театр" Дмитрий Мозговой.